SİYO'nun 50. Yıl Kutlaması ve Belgesel Gösterimi - Son Dakika
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SİYO'nun 50. Yıl Kutlaması ve Belgesel Gösterimi

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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne bağlı Sevk ve İdare Yüksek Okulu'nun (SİYO) 50. kuruluş yıldönümü, Çankaya Güzel Sanatlar Merkezi'nde kutlandı. Kutlama sırasında okul ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı ve SİYO'nun 50 yıllık kültürel süreçleri ele alındı.

02.11.2024 18:44  Güncelleme: 20:06
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ANKARA - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne (TODAİE) bağlı Sevk ve İdare Yüksek Okulu'nun (SİYO) 50. kuruluş yıldönümü, Çankaya Güzel Sanatlar Merkezi'nde kutlandı. Kutlamada, SİYO'lu TRT yönetmenlerinden Ayhan Özvatan'ın okulla ilgili hazırladığı belgeselin gösterimi yapıldı. Özvatan, "1982 yılında okulumuz kapatıldı. O günden sonra biz bu 50 yıllık süre içerisinde birbirimizden hiç kopmadık. Belki de bu kültürün altında bu süreç yatmaktadır" dedi.

50 yıl süren dostluklarını ve anılarını 'SİYO ile Gelen Kültür' adlı belgeselde toplamaya karar verdiklerini belirten yapımcı Ayhan Özvatan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir SİYO belgeseli oluşturalım istedik. Oldukça zaman aldı. Yaklaşık 10 aylık bir süre. Yaklaşık 74 dakikalık bir programımız oluştu. Sonucu itibari ile de son derece mutluyuz. Filimimiz SİYO'luların var ettiği kültürün 50 yıllık zaman içerisinde neler olduğundan bahsediyor. Bu kültür hem okul zamanını içeriyor  hem de okulumuzdan sonraki iş yaşamı, bizim sosyal ilişkilerimiz ve o süreç içerisinde var ettiğimiz kültürü ve değerleri içeriyor. 1982 yılında okulumuz kapatıldı. O günden sonra biz bu 50 yıllık süre  içerisinde birbirimizden hiç kopmadık. Belki de bu kültürün altında bu süreç yatmaktadır. Onun ne olduğunu ifade etmeye gayret gösterdik. Zamana tanıklık yaptık. Arşivdeki belge, bilgilerimizi ekrana taşıyarak hem hafızalarımızı yeniledik hem de Türk halkının bunu bilmesini istedik."

Belgesel çekimlerinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapıldığını anlatan Özvatan, şunları kaydetti:

"Belgesel sürecinde çok değerli sanatçılar bizlerle birlikte oldu. Bunlardan birtanesi Derya Türkan. Kemençe virtiözü bize albümünü taktim etti. Yine İsveç'te yaşayan Can Berk Ulaş. Ankara Büyükşeir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, müziklerimizi düzenledi. TRT'nin uzman kurgucularından Yusuf Şen kurguda görev aldı. Yetenekli kameraman arkadaşlarımızla birlikte bu programı gün ışığına çıkarabildik."

"Bu insanları tanımak büyük bir zevkti"

Belgeselin kurgusunu yapan Yusuf Şen ise şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan Özvatan yapımcı benden rica etti belgeselin kurgusunu yapmam için. Bende destek oldum. SİYO bir dönem açılmış ve 12 Eylül darbesiyle kapatılmış bir okul olarak gerçekten iz bırakmış. Dostlukları bugüne kadar taşınmış bir okul. Bunları görmek, bunlara şahit olmak ve bu insanları tanımak büyük bir zevkti. Birçok insandan röportaj alınmış, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ve bunların birlikteliğini görmek bana çok heyecan verdi."

"Çok dışında kaldığımız bir süreci anlatmış olduk"

Belgeselin kamera ekibinde yer alan Emin Aydoğan ise çekimlerde çok duygusal anlar yaşandığını belirterek, "Dönem belgeleri her zaman bizim kuşak için işin kendisinden çok, öğretici olmuştur. Söz konusu belgesele katıldığımızda insan profilleri bizim üst kuşağımız ve onların anıları. Yaşadıkları süreçteki çektiği sıkıntılar, idealleri. Bizim aslında çok dışında kaldığımız bir süreci hissetmediğimiz bir süreci anlatmış olduk. Bir süre sonra onların yaşadıklarını dinlemeye başladık ve şunu anladım ki bize bıraktıkları o ideal ülke, ideal yaşam anlayışı üzerimize büyük bir sorumluluk yüklemiş" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SİYO'nun 50. Yıl Kutlaması ve Belgesel Gösterimi - Son Dakika

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