Diyarbakır Hani 2. Komando Taburu'nda görev yapan 5 rütbeli asker, bir disiplin soruşturması nedeniyle 5 Nisan Cuma günü, 20 km uzaklıktaki Lice Alay Disiplin Kurulu'na gönderildi. Askerlerin hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında ifade vermeye gönderilmeleri tartışma konusu oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, askerlerin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamasına dikkat çeken Bakan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Bakan şu ifadeleri kullandı; "Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor.
Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri. Ellerinde ne silah ne de mühimmat var.
Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik. Konuyu Milli Savunma'dan sorumlu Gen. Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'na da ilettim. Birlikte takip edeceğiz. Karıncanın kardeşi var, uzman çavuşun kardeşi var oda Cumhuriyet Halk Partisi Konunun takipçisi olacağız."
Son Dakika › Güncel › Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir kişi tartıştığı 2 şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı. Polis olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, seçim sonuçlarının analiz edileceğini ve halkın beklentilerine uygun politikaların belirleneceğini söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
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