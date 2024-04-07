Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler - Son Dakika
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Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler

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Diyarbakır'ın Hani İlçesi'ndeki 3'üncü Jandarma Komando Taburu'ndan alay disiplin kurulana sevk edilen biri tanık 5 uzman çavuşun üstü brandayla kapalı oturma yerleri dahi olmayan bir kamyonet kasasında taşındığı görüntüler tartışma yarattı. Videoyu paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

07.04.2024 13:30  Güncelleme: 13:34
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Diyarbakır Hani 2. Komando Taburu'nda görev yapan 5 rütbeli asker, bir disiplin soruşturması nedeniyle 5 Nisan Cuma günü, 20 km uzaklıktaki Lice Alay Disiplin Kurulu'na gönderildi. Askerlerin hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında ifade vermeye gönderilmeleri tartışma konusu oldu.

GÖRÜNTÜLERİ CHP'Lİ BAKAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, askerlerin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamasına dikkat çeken Bakan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Bakan şu ifadeleri kullandı; "Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor.

Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler

"ELLERİNDE NE SİLAH NE DE MÜHİMMAT VAR"

Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri. Ellerinde ne silah ne de mühimmat var.

Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik. Konuyu Milli Savunma'dan sorumlu Gen. Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'na da ilettim. Birlikte takip edeceğiz. Karıncanın kardeşi var, uzman çavuşun kardeşi var oda Cumhuriyet Halk Partisi Konunun takipçisi olacağız."

Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Bakan, Diyarbakır, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ercan Cikmaz: CHP den ne beklenir yalan 32 58 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Devlet işini bilir karışmamak lazım gelir 29 52 Yanıtla Hakan Tuncel: Bu dusunceyle bu millet kurtulmaz. Akp zihniyeti 28 20 Ercan Cikmaz: Hakan Tuncel sen milleti kimden kurtarcaksin Mehmetciktenmi sen git Demli cay icmeye devam et 5 5
  • Kemal SON: komando birliklerine araç lükstür yürüyerek intikal edin de diyebilirlerdi. 27 28 Yanıtla
  • Ender seker: Doğru durun sizde 24 28 Yanıtla
  • Osman A: Devlet Askerine hele hele doğuda böyle bir muamele yapmaz.Bunun altında bişey vardır.Bir mağdur edebiyatı var ama konu iyice bir aydınlansın göreceğiz bakalım. 27 9 Yanıtla
  • Ercan Cikmaz: CHP Klasigi CHP nin Askeri Demli caylardir daglarda 7 4 Yanıtla
  • Ercan Cikmaz: CHP ne zaman Mehmetcigi savunmus onlar ancak Demlenirler 1 2 Yanıtla
  • fatih tarazan: Memur kanunu değişmeli iş yapacaklar gelsin iş yapmayanları amiri disipline sevk edebilmeli kurul değerlendirip amiri haklı görürse ilişi kesmeli 0 0 Yanıtla
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