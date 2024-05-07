Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a teşekkür etti - Son Dakika
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Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a teşekkür etti

Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Türkiye\'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış\'a teşekkür etti

Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya'ya düzenlediği ziyarette Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile bir araya geldi. Yüce, Bağış'ın son dört yılda yaptığı çalışmalara ve iki ülke ilişkilerine sağladığı katkılara değinerek teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Yüce Otomotiv'in üst düzey yöneticileriyle birlikte Prag'daki Skoda merkezinde yeni modelleri inceledi. Bağış'ın çabalarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi arttı ve Skoda Grubu, Türkiye'de yerleşik Temsa Şirketi'nin yüzde 50'sini satın aldı. Ayrıca, Prag'da Türk-Çek İşbirliği Parkı'nın inşa edilmesi kararlaştırıldı.

07.05.2024 16:22
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Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya'ya düzenlediği ziyarette görüştüğü Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a iki ülke arasındaki ilişkilere katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yüce, Skoda otomobillerinin Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv'in üst düzey 150 yöneticisiyle Prag'daki Skoda merkezinde yeni modelleri inceledi.

Daha sonra düzenlenen çalışma yemeğinde Büyükelçi Bağış'la bir araya gelen Yüce, burada yaptığı konuşmada, Bağış'ın son dört yılda yaptığı çalışmalara ve iki ülke ilişkilerine sağladığı katkılara değindi.

Yüce, Türkiye'yi Çekya'da başarıyla temsil eden Bağış'ın görevine başladığı tarihten bu yana iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yönünde çok önemli adımlar attığını belirterek "Sayın Büyükelçi'mizin yoğun çabalarıyla Çekya ile ikili siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerimizin artarak süreceğine de inancım tamdır. Tüm bu çalışmalarından ötürü Sayın Büyükelçi'mize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bağış'tan önceki süreçte iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Yüce, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu hacmi artırma ve 5 milyar dolar hedefini tutturma talimatı çerçevesinde çok yoğun çaba harcadı. Bu çabaların sonucunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,5 milyar dolara yükseldi. Sayın Büyükelçi'mizin yoğun çabalarıyla Çekya'nın önde gelen holdinglerinden PPF Holdinge ait Skoda Grubu, ülkemizde yerleşik Temsa Şirketinin yüzde 50'sini satın almıştır. Sayın Büyükelçi'mizin Çek devlet ve iş dünyasının adeta tüm önde gelen şahsiyetleri ile kurduğu ilişkiler de göğsümüzü kabartıyor."

Yüce, Bağış'ın Prag'da Büyükelçilik binası inşa ettirdiğini ve buradaki vatandaşlara her hususta yardımcı olunduğunu, bu vesileyle de sağlanan devlet-millet bütünleşmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı vesilesiyle Büyükelçiliğin konut binası hakkında Büyükelçi Bağış'ın eşi Beyhan Bağış'ın öncülüğünde hazırlanan kitabın kalıcı bir eser olarak tarihe geçtiğini kaydeden Yüce, firma olarak bu esere sponsor olmaktan duyduğu gururu ifade etti.

Yüce, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı vesilesiyle Bağış'ın girişimleriyle Prag 6 bölgesinde "Türk-Çek İşbirliği Parkı"nın inşa edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'nın göbeğinde inşa edilecek olan ve hepimizi gururlandıracak parktaki panolarda, diplomatik ilişkileri bir asır önce başlatan Çekoslovakya kurucu Cumhurbaşkanı Tomas Masaryk ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçmiş sözlerine yer verilecek. Türk-Çek dostluğu açısından bu kalıcı eseri kazandırdıkları için Sayın Büyükelçi'mize ayrıca teşekkür ediyorum."

Yüce ayrıca Galatasaray Futbol Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Bağış'a gönderdiği tüm oyuncuların imzalarını taşıyan formayı da hediye etti.

Büyükelçi Bağış da Yüce ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Çekya ile ticaret hacmini artırma hedefleri çerçevesinde tüm iş dünyasının her türlü ihtiyacına Büyükelçiliğin ve Ticaret Müşavirliklerinin destek vereceğini ifade etti.

Bağış, iş dünyasının ihracat öncelikli stratejilerinde Çekya pazarını da gündemlerinde öne almaları çağrısında bulunarak, Prag'da Türk-Çek İşbirliği Parkı'nın 8 Haziran'daki temel atma törenine tüm konukları davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a teşekkür etti - Son Dakika

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