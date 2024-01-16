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Slovakya Başbakanı Batılı Ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Suçladı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Batılı Ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Suçladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçladı. Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında Washington ve Brüksel yönetimlerinin arzuladığı, siyah-beyaz ayrımının yapıldığı bir vizyonu reddettiğini belirterek savaşın Ukrayna'nın karmaşık siyasi dinamikleri, Rusça konuşan vatandaşlarıyla olan ilişkileri ve ABD'nin bölgede artan etkinliğiyle derinden bağına işaret etti. Fico, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini 'diz çöktürmede' başarısız olduğuna vurgu yaparak Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna dikkati çekti.

Slovakya Başbakanı Batılı Ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Suçladı
16.01.2024 - 16:23,
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batılı ülkeleri Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçladı.

Fico, Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde, Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında Washington ve Brüksel yönetimlerinin arzuladığı, siyah-beyaz ayrımının yapıldığı bir vizyonu reddettiğini belirterek savaşın Ukrayna'nın karmaşık siyasi dinamikleri, Rusça konuşan vatandaşlarıyla olan ilişkileri ve ABD'nin bölgede artan etkinliğiyle derinden bağına işaret etti.

ABD ve Batı'nın Ukrayna'da artan etkinliğinin Rusya'da rahatsızlık oluşturduğunu kaydeden Slovak lider, "ABD'nin komşusu Meksika'da savunma bakanlığı ve devlet başkanı da dahil olmak üzere siyasi liderlerin tamamının Rusya'nın kontrolü altında olduğunu düşünelim." örneğini verdi.

Fico, "Rusya, güvenlik endişeleri ve Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği karşısında uluslararası hukuku ihlal ederek askeri güçle karşılık verdi. Büyük ülkeler bunu sık sık yapar, ABD'nin Irak'ı işgaline bakın." değerlendirmesinde bulundu.

Slovakya Başbakanı Fico, Batı'nın 2022'de savaşın başlangıcında ateşkese öncelik vermediği gibi "en az iki kez ateşkes fırsatını engelleyerek kritik hata yaptığını", bu savaşı "yanlış" şekilde Rusya'yı zayıflatma fırsatı olarak algıladığını belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar "başarısız"

Fico, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini "diz çöktürmede" başarısız olduğuna vurgu yaparak Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise desteğini güçlendirdiğini ifade etti.

Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "başarısızlığını", "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi." ifadeleriyle eleştirdi.

Batı'ya "Ukrayna'da mezarlıkları ölü askerlerle dolduracaksınız" uyarısı

Batı'nın Rusya'daki durumu değerlendirirken defalarca hata yaptığını görmenin "şoke edici" olduğu yorumunu yapan Fico, "Gerçekler inkar edilemez. Uluslararası toplumu Rus askerlerinin moral bozukluğu ve büyük askeri kayıplar konusunda demagojiyle ikna etme çabaları giderek boş demagojik hüsnükuruntu olarak kendini göstermektedir. Ukrayna taarruz yapabilecek durumda değil. Tamamen Batı'dan gelecek mali yardıma bağımlı hale geldi ve bunun Ukraynalılar için önümüzdeki yıllarda öngörülemeyen sonuçları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fico, AB'nin Ukrayna'ya sürdüreceği silah tedariki ve mali desteğin "nafile" ve "yanlış" bir strateji olduğunu kaydederek "2 veya 3 yıl içinde şu noktada olacağız: Ukrayna mezarlıkları binlerce ölü askerle dolarken, AB'nin bütçesi belki de 50 milyar avro daha hafiflemiş olacak. İnsan kaynaklarının ve paranın boşa harcanmasının ve geçen zamanın Rusya'nın müzakere pozisyonunu kötüleştirmeyeceği, aksine güçlendireceği aşikar çünkü birkaç yıl içinde uluslararası toplum da gerçeklere bakarak (Ukrayna'ya desteğini) geri çekmeyi değerlendirmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir ülkeye karşı düşmanlık beslemekten kaçınacağını vurgulayan Fico, AB ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi arzusunu dile getirdi.

Fico, daha önce de yaptığı bir açıklamada, Kiev'e yapılan askeri yardımları desteklemeyeceğini bildirerek "Avrupa Birliği silah tedarikçiliğinden arabuluculuğa geçmelidir." demişti.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan Fico, Slovakya üzerindeki etkilerini görmediği sürece Moskova'ya karşı herhangi bir yaptırım için oy kullanmayacağını dile getirmişti.

Kaynak: AA
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