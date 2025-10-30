Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı \'hız sınırı\' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
30.10.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya, şehir içindeki kaldırımlarda yayaların azami hız sınırını saatte 6 kilometre olarak sınırlayan yasa değişikliğini onayladı. Düzenlemeye göre, bu kurala yayalar, bisiklet, kaykay, skuter ve e-skuter kullanıcıları da uymak zorunda. Ülkede mizah konusu olan tartışmalı karar için, "Koşmak yasaklandı" yorumları yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Slovakya'da parlamento, Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören dikkat çekici bir kararı kabul etti.

KALDIRIMLARI KULLANANLARA HIZ SINIRI GETİRİLDİ

Kaldırımlarda yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişiklik kapsamında, kentsel alanlarda kaldırımlardaki azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi. Söz konusu hız sınırı, kaldırımları kullanma izni olan yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve skuter sürücüleri için de geçerli olacak. Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

BİR İNSANIN ORTALAMA YÜRÜME HIZI SAATTE 4-5 KİLOMETRE

Bir insanın ortalama yürüme hızı genellikle saatte 4 ila 5 kilometre arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı ise saatte 6,4 kilometrelik bir hızın, iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini açıklamıştı.

MUHALEFET TEPKİLİ: İMKANSIZ VE ABSÜRT

Sosyal Demokrat Parti (SMER) Milletvekili Lubomir Vazny, karara ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının, kaldırımlardaki güvenliği artırmak olduğunu belirtti. Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisinden (PS) Martin Pekar ise yayalar için skuter veya bisikletlerden ziyade arabaların tehdit oluşturduğunu ve bu kanun değişikliğinin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını söyledi. Pekar, "Daha az kaza istiyorsak fiziksel olarak uyması imkansız olan absürt sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletçi dengede kalmakta zorlanır." dedi.

Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU

Yeni hız sınırı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar, "Koşmak yasaklandı", "Otobüse yetişmek için koşan biri ceza mı alacak?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Slovakya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Kadir Mısıroğlu’nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı
18:00
Gebze’deki tek mucize İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
17:40
Kadro dışı kalan Cenk Tosun’a sürpriz talip Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
16:34
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
16:12
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
16:08
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
15:23
İsrail’de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 19:05:12. #7.12#
SON DAKİKA: Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.