Slovakya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Slovakya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

09.07.2025 20:01
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Dışişleri Bakanı Blanar, Gazze'ye insani yardım gerekliliğini vurguladı ve iki devletli çözümü savundu.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini belirterek, bölgede barışın iki devletli çözümle sağlanabileceğini ifade etti.

Blanar, Slovakya'yı ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile başkent Bratislava'da bir araya gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İsrail ile İran arasındaki "kırılgan" ateşkes sırasında bir araya geldiklerini söyleyen Blanar, Slovakya'nın her iki tarafı da uluslararası hukuka saygı ve azami itidal göstermeye çağırdığını bildirdi.

Blanar, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanması gerektiğini belirterek, Slovakya'nın İsrail ile Filistin arasındaki sorunda iki devletli çözümü tutarlı biçimde savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Bakan Blanar, İsrail ve Filistinliler arasında karşılıklı olarak kabul edilen bir çözümün kalıcı istikrarın temin edilmesini sağlayacağını söyledi.

Brüksel ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardımın sağlanmasına yönelik görüşmeler yapıldığını ifade eden Blanar, "Bu umut verici bir gelişme. Bu bölgede acı çeken insanlara yardım etmek zorundayız." dedi.

Öte yandan, Blanar, Avrupa Birliği (AB) tarafından inceleme süreci devam eden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin her türlü teklifi reddedeceklerini belirterek, "iletişim kanallarının" her zaman açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Saar, İsrail'in Gazze'de ateşkes için "ciddi" olduğunu savundu

Saar, güçlü ilişkilere sahip olduklarını vurguladığı Slovakya ile güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirdiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda "ciddi" olduğunu savunan Saar, "Eğer geçici bir ateşkes sağlanırsa, kalıcı bir ateşkesi müzakere etmeye hazırız." dedi.

Saar, hedeflerine her zaman diplomatik yollarla ulaşmayı tercih ettiklerini öne sürerek, Hamas'a baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovakya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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