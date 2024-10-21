Slovenya Başbakanı Gazzeli Çocukları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Slovenya Başbakanı Gazzeli Çocukları Ziyaret Etti

Başbakan Golob, Gazze'deki saldırılarda yaralanan çocukları ziyaret ederek destek sözü verdi.

21.10.2024 17:19
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Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaralanan ve tedavi için başkent Lübliyana'ya getirilen çocukları ziyaret etti.

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi gören Gazzeli 10 çocuğa yaptığı ziyarette Golob'a Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de eşlik etti.

Golob, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen çocukların her birinin hikayesinin kendilerini şoke ettiğini ve hiç kimsenin kendi çocuğunun böyle bir şey yaşamasını istemeyeceğini söyledi.

"Çocuklar, bir daha normal bir hayatları olup olmayacağını bilmek istiyor." ifadesini kullanan Golob, buna cevap vermenin zor olduğunu, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze'de katliamın hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Katliamın durdurulması için birçok yolu denediklerini kaydeden Golob, "Nasıl ilerleyeceğimize dair bir cevap bulmak zor. Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyorum. Orta Doğu'daki durum, görüşmemizin ana konusu olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Fajon da daha fazla çocuğu Slovenya'ya getirmek istediklerini dile getirerek, "Çocukların ihtiyaç duyduğu psikososyal destekle yapabileceğimiz şey belki okyanusta bir damla olur ancak her çocuk ve ailesi için bir umut ışığıdır." diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'de çocuklara karşı bir savaş verildiğini belirterek, şimdiye kadar çok fazla çocuğun öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Lazzarini, çocukların eğitimlerine devam etmek istediğini kaydederek, bunun onların gelecek hayallerini canlı tutmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Lübliyana'ya 14 Ekim'de getirilen 10 çocuk, 42 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçecek ve psikolojik destek de alacak.

Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

Kaynak: AA

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