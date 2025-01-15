Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'in Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'in Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Musar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kabul edilemez buldu ve uluslararası tepkileri eleştirdi.

15.01.2025 20:46
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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Gazze'ye yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Slovenya'da görev yapan diplomatlarla yapılan toplantıda konuşan Musar, 2024'ün birçok ülke için kolay geçmediğini ifade etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini aktaran Musar, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı devam ediyor ve bu saldırganlık nesiller boyunca ödenecek bir zarar bırakıyor. Askerler ve sivillerin can kayıpları, yıkılan altyapı ve doğaya verilen onarılamaz zararlar nedeniyle iki ulus arasındaki güven uçurumunun kapatılması kolay olmayacak." dedi.

İsrail'in savunma hakkını kullandığını iddia ederek Gazze'ye saldırdığını kaydeden Musar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'e neredeyse her şey mubah görülüyor. Filistin halkının, özellikle binlerce çocuk ve kadının öldürülmesi, aç bırakılması, hastanelerin, okulların ve evlerin yıkılması devam ediyor. Uluslararası toplum olarak, Filistin halkının bu dayanılmaz acısına ve günlük kayıplarına verdiğimiz tepkinin giderek azalması trajiktir. Slovenya, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmamasını kabul edilemez bulmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'in Saldırılarına Tepki - Son Dakika

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