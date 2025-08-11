Slovenya'da İsrailli Asker Hakkında Suç Duyurusu

Slovenya'ya tatil için gelen ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görev yaptığı iddia edilen İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Slovenya basınına göre, Nova Gorica Savcılığı ve polisine ülkenin Soca Nehri kıyısında tatil yapan İsrailli bir asker hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İsrailli askerin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Kavşağı'nda görevli olduğu iddia edilirken, İsrail'in bu mevkide çok sayıda savaş suçu işlediği ifade edildi.

Polis, açıklamasında İsrailli asker için suç duyurusunda bulunulduğunu doğrularken, savcılığın da dahil olduğu olay hakkında fazla detay verilemeyeceğini kaydetti.

Öte yandan, İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusunda söz konusu kişinin Gazze'de savaş suçu işlediğine dair kanıtların da yer aldığı belirtiliyor.

Bu arada, Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.