Slovenya'dan Filistinli Göçüne Tepki

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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ülkesinin Filistinlilerin Ürdün ile Mısır'a zorunlu göçe tabi tutulmasını reddettiğini ve bunun uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fajon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planına işaret ederek şunları ifade etti:

"Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a zorla göç ettirilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz buna karşıyız ve bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendiriyoruz."

Fajon, ülkesinin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleri ile ilhak girişimlerine de karşı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de, Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasına işaret ederek, "Ateşkesin devam etmesini ve Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasını istiyoruz." dedi.

Safedi, bölgede ve uluslararası düzlemde barış ve istikrarın sağlanması için İsrail-Filistin meselesinin çözümünün önemine dikkati çekerek, iki devletli çözüme işaret etti.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.