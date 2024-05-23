Slovenya, güvenlik gerekçesiyle sınırlarındaki kontrolleri altı ay daha uzatacak

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LÜBLİYANA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Slovenya İçişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kontrollerini altı ay daha uzatacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, "Kontroller terörizm, aşırıcılık ve sınır ötesi suçların önlenmesine odaklanacak" dedi.

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesinde yer alan ve sınır kontrolü uygulamayan ülkeler.

Slovenya, Ekim ayında İsrail'deki çatışmaların başlamasının ardından güvenlik gerekçelerini öne sürerek Hırvatistan ve Macaristan ile olan sınırlarında geçici kontroller uygulamaya başlamıştı.

Kontrollerin başladığı 21 Ekim'den bu yana Slovenya polisinin sınırlarda yaklaşık 26.400 yasadışı geçiş tespit ettiğini belirten bakanlığa göre, bu rakamlar sınır kontrollerinin etkili olduğunu gösteriyor.

Slovenya'nın sınır kontrollerini Aralık ayına kadar uzatma kararı, İtalya'nın güvenlik gerekçesiyle Slovenya sınırındaki kontrollerini uzatmayı planladığını Slovenya'ya bildirmesinden bir gün sonra geldi. İtalya da AB'nin Schengen bölgesinin bir üyesi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Nisan ayında Slovenya'nın AB üyeliğinin 20. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, hareket özgürlüğünü korumak için Slovenya ve komşu ülkeleri sınırlarını açmaya çağırmıştı.