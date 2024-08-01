Slovenya Vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a Seyahat Uyarısı

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Slovenya, vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarının İsrail, İran ve Lübnan topraklarına gitmekten kaçınmaları istendi.

Açıklamada, ayrıca Lübnan'da ciddi bir güvenlik sorunu olduğu ve burada bulunan Sloven vatandaşlarının da ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.