SMA Hastası Bebek İçin Kampanya Başlatıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde Kübra-Yılmaz Yıldırım çiftinin 6 aylık bebekleri Azem'e, henüz 10 günlükken topuk kanı taramasıyla Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Azem'in tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatılırken; Atahan Yıldırım, kardeşine duyduğu sevgiyi anlatarak, "Kardeşim büyüyünce onunla oynayacağım. Ona oyun oynamayı öğreteceğim" dedi.

Konak ilçesinde yaşayan Kübra-Yılmaz Yıldırım çiftinin ikinci çocukları Azem, 5 Ocak 2026'da dünyaya geldi. Azem'e doğumundan 10 gün sonra topuk kanı taraması sonucu SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gereken 1 milyon 815 bin doların toplanması için başlatılan kampanya, 1 ayda yüzde 2'ye ulaştı. Hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirten anne Yıldırım, "Kontrollerimin hepsini düzenli yaptırdım. Doğduktan sonra topuk kanında belli oldu. Büyük bir şok yaşadık. Psikolojik olarak çöktük. Yaklaşık 10 gün boyunca kendimizi eve kapattık. Hastalığı ve süreci araştırarak öğrenmeye çalıştık. İçimizi rahatlatmak adına özel bir hastanede yeniden test yaptırdık" diye konuştu.

'GENETİK TEST YAPTIRMAYI DÜŞÜNMEDİK'

İlk çocuklarının sağlıklı olması nedeniyle genetik taşıyıcılık testi yaptırmayı düşünmediklerini ifade eden Yıldırım, "Biz 2020 yılında evlendik. Bu hastalığı daha önce ikinci derece akrabalarımızda duymuştum ancak ilk oğlumuz sağlıklı olunca genetik test yaptırmayı düşünmedik. Evlendiğimiz dönemde bu tarz testler çok fazla yoktu. Taşıyıcı olup olmadığımızı bilmiyorduk ancak insan başına gelince daha iyi anlıyor. Çok pişmanız" dedi.

'KAS KAYBI YAŞAMADAN TEDAVİYE ULAŞMASINI İSTİYORUZ'

Azem'in yaklaşık 2 aydır haftada 3-4 gün fizik tedavi gördüğünü belirten anne Yıldırım, "Fizik tedavi bu çocuklar için ilk adım gibi. Herhangi bir kas kaybı yaşamadan evladımızın iyileşmesini istiyoruz. Vücudunda bulunan gen eksikliğinin tamamlanabilmesi için Dubai'deki Zolgensma adlı ilacı alması gerekiyor. Kas kaybı yaşanırsa ilacın etkisi azalabiliyor. Şu an yalnızca anne sütü alıyor ve durumu iyi. İki evladıma da yetişmeye çalışıyorum. Büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

'KAMPANYAMIZ HENÜZ YÜZDE 2 SEVİYESİNDE'

Baba Yılmaz Yıldırım ise oğlunun tedavisi için yardım kampanyası yürüttüklerini belirterek, "Valilik onay sürecimiz tamamlandı. Kampanyamız başlayalı 1 ay oldu ve henüz yüzde 2 seviyesindeyiz. Her gün sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. İlk oğlumuzda böyle bir durum yaşamadığımız için taşıyıcı olduğumuzu bilmiyorduk. Doktorlar, ilk çocuğumuzun sağlıklı olmasının bir şans olduğunu söyledi. Azem'in iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız. Kampanya süreci nedeniyle kurum kurum dolaşıyoruz. İşe düzenli devam edemiyorum. Tek amacımız, Azem'in herhangi bir kayıp yaşamadan tedavisine ulaşması" dedi.

'KARDEŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Azem'in ağabeyi Atahan Yıldırım da kardeşine duyduğu sevgiyi anlatarak, "Kardeşim büyüyünce onunla oynayacağım. Ona oyun oynamayı öğreteceğim. Oyuncakçıya gidip, onun için oyun kumandası aldık. Kardeşimi çok seviyorum" diye konuştu.