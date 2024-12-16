SMA Hastası Çağla İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı

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(AYDIN)- SMA Tip 2 hastası 8 yaşındaki Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar, valilik izinli kampanyanın bitmesine 4 gün kala toplandı. Kızının sağlığına kavuşacağı günü bekleyen anne Sevtap Tunç, "Bize destek olan herkese ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Artık Çağla da ikiz kız kardeşi Elif ve diğer arkadaşları gibi koşup, oynayabilecek" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Sevtap (46) ve Alpaslan Tunç (48) çifti, ikiz kızları doğduktan 8 ay sonra, Elif'e nazaran Çağla'nın hareketlerinde gerileme olduğunu fark etti. Çağla'nın başını hareket ettiremeyip, destek almadan oturamadığını gören anne ve baba, kızlarını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde, Çağla'ya genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Çift yaptıkları araştırmada, Çağla'nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan bir tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Bunun üzerine aile, 17 Aralık 2023'te 1 milyon 820 bin dolar tutan tedavi masrafları için Aydın Valiliğinin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı.

Kuşadası başta olmak üzere tüm Türkiye'de hızla büyüyen yardım kampanyasına, binlerce kişi destek verdi. Çağla Deniz Tunç ve ailesini evlerinde ziyaret eden ve makamında ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için destek oldu. İlçede, Çağla için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından birçok defa kermes ve etkinlikler düzenlenip, stantlar açıldı. Yardım kampanyası, 361'inci gününde başarıya ulaşarak, Çağla'nın Dubai'de tedavi olması için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı.

"Bize destek olan herkese ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum"

Çağla'nın hastalığı boyunca çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten anne Sevtap Tunç, "Kızım geçen 27 Ekim'de kız kardeşi Elif ile birlikte doğum gününü kutladıktan sonra akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. SMA çocukları ve aileleri çok yıpratan bir hastalık. Ocak ayında Çağla'nın tedavisi için Dubai'ye gideceğiz. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir süreç var. Bu hastalığın tedavisinde çocuğun boyu ve kilosu çok önemli. Dolayısıyla zamanlama her şey demek. Kuşadası ve Türkiye kızımıza sahip çıkarak tedavisi için gerekli olan parayı toplamamıza yardım etti. Bize destek olan herkese ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Artık Çağla da ikiz kız kardeşi Elif ve diğer arkadaşları gibi koşup, oynayabilecek" diye konuştu.