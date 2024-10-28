Smotrich, Askerlerin Ölümüne Ağladı

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İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalarda ölen askerler için ağladı.

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Smotrich, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Smotrich, Lübnan ve Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerleri anarak ağır bedel ödediklerini söyledi.

Son günlerdeki çatışmalarda ölen askerlere değinen Smotrich, konuşması sırasında ağladı.

Smotrich, dindar Siyonist kesimin, bu çatışmalarda İsrail nüfusu içindeki oranına göre "orantısız bir bedel ödediğini" kaydetti.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 771 İsrail askeri öldü.

Bu askerlerin 360'ı Gazze'de 33'ü de Lübnan'daki kara saldırılarındaki çatışmalarda hayatını kaybetti.