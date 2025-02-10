Smotrich'ten Batı Şeria Tehdidi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri, "Gazze benzeri bir akıbetle" tehdit etti.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarını, işgal altındaki Batı Şeria'da da yapacağını savundu.

Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinin Gazze'nin kentlerine benzeyeceği tehdidinde bulunan Smotrich, "Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek ve başka ülkelerde yeni bir hayat aramak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Smotrich, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen egemenliği altına alacağını ileri sürdü.

İsrail, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da saldırılarını tırmandırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırdı.

Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırılar nedeniyle en az 20 bin Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail ordusu, Cenin'in ardından Tubas, Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve Filistin Mülteci Kampları'na saldırılarını genişletti.

Cenin'deki saldırılarda 2 yaşında bir bebeğin de aralarında yer aldığı 25 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında ise 11 yaşında bir çocuk ile 8 aylık hamile bir kadın da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddetinde 2025'in başından itibaren 11'i çocuk toplam 75 Filistinli yaşamını yitirdi.