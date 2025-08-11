Smotrich'ten Gazze'nin Kalıcı İşgali Talebi - Son Dakika
Smotrich'ten Gazze'nin Kalıcı İşgali Talebi

11.08.2025 16:22
İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'nin büyük bölümünün kalıcı işgali ve Yahudi yerleşimi istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Güvenlik Kabinesinin Gazze kentini işgal kararı almasını yeterli bulmayarak Gazze Şeridi'nin büyük bir kısmının kalıcı olarak işgalini ve Filistinlilerin sürgün edilerek bölgeye Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedi.

İsrail'in "Reshet Bet" radyosuna konuşan Bakan Smotrich, Gazze Şeridi'nin büyük bölümünün kalıcı işgal ile "egemenlikleri" altına alınmasını savunarak bölgedeki Filistinlilerden gasbedilecek topraklara Yahudilerin yerleştirilmesi gerektiğini iddia etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "iç ve dış baskılara dayanamayarak" işgal kararını Gazze kentiyle sınırlı tuttuğunu ileri süren Smotrich, liderliğini yürüttüğü Dini Siyonizm Partisi milletvekillerinin hükümeti devirme tehditlerine rağmen koalisyonda kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

İsrail basını ise Güvenlik Kabinesinin aldığı Gazze kentini işgal kararının aşamalı şekilde devam ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine de uzanacağını belirtiyor.

Bakan Smotrich, 22 aydır abluka ve saldırılarla insani felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi kararını almayan Netanyahu'ya sert tepki göstermişti.

Netanyahu'nun, amacı Hamas'ı kısmi bir esir takası anlaşmasına zorlamak olan bir "askeri hamleye" yöneldiğini iddia eden Smotrich, "Zafere böyle ulaşılmaz, esirler böyle geri getirilmez, savaş böyle kazanılmaz." demişti.

Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek Gazze'nin tamamının işgal edilmesi kararı için Güvenlik Kabinesini tekrar toplamasını istemişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı saldırıların daha sonra orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

