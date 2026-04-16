Smyrna Heykeli İzmir\'de Sergileniyor

ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Müzesi koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde yerini aldı.

Heykelin ziyarete açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kültür Varlıkları Genel Müdürü Birol İnceciköz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele noktasında kuralları koyan ülke olduğunu ifade etti.

ABD'den gelen son eserin, işin gelecekte nasıl şekilleneceğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirten İnceciköz, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bilimsel süreli yayınlar yapılıyor. Bu yayınlar arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların bilimsel çalışması ama bu heykelin ülkemize gelmesinde aslında bu yayının ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü biz bunu kanıt olarak sunduk. Denver Müzesi'ndeki çalışanlar da bize yardımcı oldular. Arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sonrasında eser ülkemize, doğduğu topraklara Smyrna'ya geri dönmüş oldu."

Smyrna Agorası Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy da heykelin 5. yüzyılın ilk yarısına ait olabileceğini aktardı.

Ersoy, "İsidoros adlı bir valinin onurlandırıldığını biliyoruz. O valiyi mi temsil ediyordu? Formu gereği de erken Hristiyanlık dönemine ait gibi görünüyor. Ciddi bir yüz ifadesi var. Büyük Konstantin'den sonraki sürecin bir stilini yansıtıyor bu haliyle. Roma'nın o bildiğimiz portre anlayışından biraz uzak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının ABD'den Türkiye'ye iade edildiğini bildirmişti.