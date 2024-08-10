Sociaware Dijital Oyun Geliştirme ve Kişisel Gelişim Kampı Son Buldu

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Sociaware Dijital Oyun Geliştirme ve Kişisel Gelişim Kampı, takımların sunumlarını yaptığı ve değerlendirildiği kapanış programıyla tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Derneğinin (EGADER) paydaşı olduğu kamp, Rami Kütüphanesi'nde yapılan programla sona erdi.

Oyun yazılımına ilgi duyan ve oyun geliştirmek isteyen gençlerin bir araya geldiği kampın kapanış programında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, teknolojinin hızla geliştiğini belirterek, Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri doğrultusunda vakıf olarak ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Son günlerde dijital alanda pek çok gelişme yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

" Instagram'ın topluluk kurallarıyla alakalı çifte standartlarını görmüş olduk. Avrupa ülkeleri için ayrı, Türkiye ve Asya ülkeleri için farklı uygulamalar var. Bunların büyük sıkıntı oluşturduğunu gördük. Yine son dönemde Roblox'un kapatılması gündeme geldi. Tabii ki ben de bir anne olarak Roblox'a karşıyım. Gerçekten şunu gördük ki internet filtreleri bile ne kadar çok kullanılırsa kullanılsın, çocuklar açısından çok çok büyük sıkıntılar doğuran bir uygulama. Bunların tamamı bize gösteriyor ki çok iyi ve nitelikli alternatifler çıkarmamız gerekiyor."

Sosyal medya ve dijital oyunlarda yeni açılımlar yapılması ve tekelleşmeyi önleyecek yeni alternatifler oluşturulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu noktada siz gençlere çok büyük görev düşüyor. Biz de STK'ler ve gençlik kuruluşları olarak sizleri elimizden geldiğince destekleyeceğiz." dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından, bir hafta oyun geliştirme eğitimleri, sektör ziyaretleri ile teorik ve pratik eğitimler alan 30 öğrenci, 8 takıma ayrılarak geliştirdikleri projelerin sunumlarını yaptı.

Jüri üyeleri, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirdikten sonra ilk 3'e giren takımı belirledi.

Yarışmada birinci takım Çikolata Sandım olurken, Finishers takımı ikinci, The Bois takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlar Teknofest'e katılım, Event Of Gaming İstanbul Indieway September etkinlik bileti ve Steam Oyun Platformu'ndan hediye çeki kazandı.

Program, eğitime katılan öğrencilere sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.