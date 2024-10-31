SODEM'den Demokrasi ve Adalet İçin Buluşma Çağrısı

Güncel

(ANKARA) - Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), "Tüm belediyelerimizi 31 Ekim 2024 günü saat 16.00'da, demokrasiyi savunmak ve adaletin bağımsızlığına olan inancımızı göstermek için Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelmeye çağırıyoruz. Sessiz kalmak, bu haksızlıkları onaylamak demektir. Demokrasimize sahip çıkmak için omuz omuza verelim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Özer'in yerine kayyum atandı. Tutuklama kararının ardından SODEM'in resmi X hesabından "Adalet ve demokrasi için acil dayanışma çağrısı. 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz" başlıklı paylaşım yapılarak belediye başkanlarına çağrı yapıldı. SODEM Başkanı Resul Emrah Şahan'ın çağrısı şöyle:

"Ülkemizin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama ilkesine olan inancı, yalnızca bireylerin değil, toplumsal kurumların ve liderlerin omuz omuza durmasıyla korunabilir. Bugün, milletin iradesine yönelik ciddi bir tehdit karşısında birlikte direnmemiz gereken bir gündeyiz.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen süreç, milletin iradesini hiçe sayarak, hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Bu haksız ve baskıcı uygulamalar, demokrasimizin temeline yapılan bir saldırı niteliğindedir ve asla kabul edilemez.

Sosyal demokrat belediyeler olarak, demokratik değerlerimize, halkın iradesine ve adalete sahip çıkmak için daha güçlü bir sesle ve kararlılıkla direniyoruz. Tüm belediyelerimizi 31 Ekim 2024 günü saat 16.00'da, demokrasiyi savunmak ve adaletin bağımsızlığına olan inancımızı göstermek için Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelmeye çağırıyoruz. Sessiz kalmak, bu haksızlıkları onaylamak demektir. Demokrasimize sahip çıkmak için omuz omuza verelim."