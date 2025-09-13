Bulgaristan\'da euroya geçiş kararı protesto edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkenin 2026 başında euroya geçiş kararı protesto edildi. Göstericiler, hükümeti istifaya çağırdı.

Bulgaristan hükümetinin euro kararı ülkeyi karıştırdı. Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından başkent Sofya'da karara karşı protesto gösterisi düzenlendi. Düzenlenen gösteriye katılanlar "Bulgar Levasını koruyalım", "Euroya hayır", "Hükümet istifasını versin" yazılı dövizler taşıdı.

HÜKÜMET İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Vızrajdane lideri Kostadinov, gösteride yaptığı konuşmada ülkenin ulusal para birimi levadan euroya geçiş kararını alan parlamentonun, bu kararın referanduma sunulmasını reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını talep etti.

Euro Bölgesi'nin çöktüğünü söyleyen Kostadinov, "Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir." diye konuştu.

"TİTANİK'E BİNİYORUZ"

Kostadinov, " Fransa, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Euro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz." şeklinde konuştu.

18 Eylül'de tekrar protesto düzenleyeceklerini açıklayan Kostadinov, "Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır." dedi. Polis ve jandarma güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, gösteri şehir merkezindeki yürüyüşle sona erdi.