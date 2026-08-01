"Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü" sergisi, Beyoğlu'nda ziyarete açıldı - Son Dakika
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"Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü" sergisi, Beyoğlu'nda ziyarete açıldı

"Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü" sergisi, Beyoğlu\'nda ziyarete açıldı
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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kültürel bağları sanat aracılığıyla buluşturan "Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü" adlı sergi, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Bulgaristan bağlantılı Türk kökenli sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, 14 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

(İSTANBUL)- Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kültürel bağları sanat aracılığıyla buluşturan "Sofya– İstanbul: Sanat Köprüsü" adlı sergi, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Bulgaristan bağlantılı Türk kökenli sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, 14 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kültürel bağları ele alan "Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü" sergisi, Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sergi, Bulgaristan'da doğmuş veya eğitim almış Türk kökenli sanatçılar ile Türkiye'de yaşayan Bulgar kökenli sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

İLKİ SOFYA'DAYDI, İKİNCİ DURAK İSTANBUL

?Enakor Müzayede Evi'nin kurucularından Julia Varbanova'nın Türk kültürüne duyduğu hayranlık ve mesleki deneyiminin bir ürünü olarak hayata geçen proje, iki ülke arasında sürdürülebilir bir kültürel etkileşim kurmayı amaçlıyor. İlk ayağı geçen yıl Sofya'daki Bulgar Sanatçılar Birliği'nde gerçekleştirilen projenin bu yılki İstanbul ayağı, eş zamanlı olarak Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi ile Bulgar cemaatine ait tarihi Sveti Stefan Kilisesi'nde (Demir Kilise) sanatseverlerle buluşuyor.

SINIRLARI AŞAN BELLEK VE METAFORLAR

"Köprü" metaforu etrafında şekillenen sergi, sanatın coğrafi sınırları ve tarihsel ayrılıkları aşan birleştirici gücüne vurgu yaparken, kavramsal odağını "bellek" teması oluşturuyor. Balkanlar ile Anadolu'nun ortak kültürel mirasını çağdaş sanat eserleriyle buluşturan sergi, 14 Ağustos 2026 tarihine kadar İstiklal Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Sofya–İstanbul: Sanat Köprüsü' sergisi, Beyoğlu'nda ziyarete açıldı - Son Dakika

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