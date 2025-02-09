Soğuk Hava ve Yağışlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Soğuk Hava ve Yağışlar Devam Ediyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar, kar ve yağışlarla etkili olacak.

09.02.2025 15:46
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Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak ve soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da yağış, Ankara'da hafif ve orta kuvvetli kar, İzmir'de ise parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta boyunca yurt genelinde soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın görüleceğini bildiren Tekin, yarın Marmara'nın güneyi, doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti.

Söz konusu bölgelerde yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Tekin, " Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kıyı Akdeniz'de sağanak şeklinde görülecek." dedi.

Tekin, salı günü Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyi, batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görüleceğini belirtti.

Çarşamba günü ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadoolu Bölgesi'nde yağış olacağını ifade eden Tekin, "Hafta boyunca iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söylebiliriz." dedi.

Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesine işaret eden Tekin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gelecek 3 gün boyunca Karadeniz'in batısında, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceğini aktaran Tekin, çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine ve denizlerde lodos ihtimaline karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu

Tekin, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca hafif, orta kuvvetli kar yağışının görülebileceğini, sıcaklıkların gündüz 2 ila 3, gece ise eksi 1 ila eksi 2 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış görüleceğini belirten Tekin, "Yağışlar özellikle gün içinde sağanak, gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacak. İstanbul'da önümüzdeki 2-3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esebilir." diye konuştu.

İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Tekin, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını ancak iç kesimlerde sis ve pus hadisesinin görülebileceğini aktardı.

Kaynak: AA

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