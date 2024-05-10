Söğüt'ten Erdemli'ye Oyuncak Köprüsü - Son Dakika
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Söğüt'ten Erdemli'ye Oyuncak Köprüsü

Söğüt\'ten Erdemli\'ye Oyuncak Köprüsü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlatılan bir proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Mersin'in Erdemli ilçesindeki çocuklara gönderildi. Proje ile öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği duyguları geliştirilmeyi amaçlanmaktadır. Oyuncaklar, öğrenci, öğretmen ve velilerin yardımlaşmasıyla paketlenerek kargoyla köy okuluna gönderildi. Projeyle çocuklara paylaşma ve yardımlaşma duygusu kazandırılmıştır.

10.05.2024 13:26
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kırsal mahalledeki çocuklara gönderildi.

Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Durmaz ile 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Gülcan Kebeli Yüksek, yüksek lisans eğitimini sürdürdükleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalındaki bir ders kapsamında "Oyuncak Köprüsü" adlı proje başlattı.

Öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği duygularının geliştirilmesi amaçlanan proje kapsamında öğretmenler, okullarındaki öğrenciler ve velileriyle iletişime geçerek onları oyuncak bağışı konusunda bilgilendirdi.

İlkokulda toplanarak öğrenci, öğretmen, veli yardımlaşmasıyla paketlenerek kargoyla Mersin'in Erdemli ilçesi kırsal Kösbucağı Mahallesi'ndeki ilkokula gönderilen oyuncaklar, çocuklara dağıtılacak.

Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu Müdürü Bekir Kebeli, AA muhabirine, projeyle köy okullarındaki öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

Ailelerin yanı sıra öğretmenlerin de oyuncak bağışında bulunduğunu belirten Kebeli, "Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte bir şeyleri paylaşmak güzel bir duygu ve değer. Köydeki çocuklarımızın mutluluğu bizim için önemli. Projeyle çocuklarımıza paylaşma ve yardımlaşma duygusunu da kazandırdık." diye konuştu.

Projenin koordinatörü öğretmen Hülya Durmaz da sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilere bunu aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çocukların büyük bir istekle yardımlaşma kampanyasına katıldığını anlatan Durmaz, "Minik kalplerin hediye ettiği bu oyuncaklar, uzaklardaki çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde gülücük olacak." dedi.

Kaynak: AA

Bilecik, Erdemli, Mersin, Söğüt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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