Sokak Köpekleri Tedirgin Ediyor

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Sokak köpekleri vatandaşları canından bezdirdi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toplu halde gezinen sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toplu halde gezinen sokak köpekleri, vatandaşları canından bezdirdi. İnsan kalabalığının yoğun olduğu caddede araçların peşinden koşan köpekleri gören çevredeki vatandaşlar da panik halinde yollarını değiştiriyor. Çevre esnafı bu duruma tepki gösterirken, vatandaşlar da sokak köpeklerinin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.