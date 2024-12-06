Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Akhisar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Yağız Bişiren, kaçarken demir korkulukların sivri ucu ile yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

06.12.2024 19:10  Güncelleme: 19:12
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yağız Bişiren'in (10) kaçarken üzerinden atlamaya çalıştığı demir korkulukların sivri ucu, boynunu ve omzunu kesti. Hastaneye kaldırılan Yağız'ın boynuna 8 dikiş atıldı.

TOKİ Zeytinkent İlkokulu öğrencisi Yağız Bişiren, dün saat 17.00 sıralarında okul çıkışında evine gitmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bişiren, panikle okul bahçesine kaçmak isterken; üzerinden atladığı demir bahçe korkuluklarının sivri ucu boynunu ve omzunu kesti. Çevredekiler köpekleri kovalayıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişiren'in boynuna 8 dikiş atıldı.

'ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞI KORKUYU TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Bişiren'in annesi Hülya Yapıcı, "Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil. Sokak köpekleri zaman zaman tehlike yaratıyor. Yetkililer bu köpekleri kontrol altına almalı ki başka çocukların da başına böyle bir şey gelmesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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