Sokak Lezzetleri Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Sokak Lezzetleri Film Festivali Başladı

Sokak Lezzetleri Film Festivali Başladı

RTÜK Başkanı Şahin, sokak lezzetlerinin değerine dikkat çektiği festival ödül töreni yapıldı.

31.10.2024 19:18
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sokak lezzetleri hepimizin hayatında var olan, hiçbirimizin yemeden geçmediği ve birçok alanda da hayatımızda olan lezzetler. Bunların bilinmesi büyük bir değer." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi iş birliğinde, "Sokak Lezzetleri Film Festivali" ödül töreni" Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, RTÜK olarak bu tür takım organizasyonlarında yer almayı kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yapılacak kısa film ve belgesellere ödül verilmesinin bir başlangıç olacağını aktaran Şahin, çok fazla mali değeri olmasa da bir başlangıç olduğu için böyle organizasyonun içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Festivale katılan öğrencileri tebrik eden Şahin, "Belki ufak bir destek oldu ama eminim ki bundan sonraki ufak desteklerin mesleki hayatlarında ciddi bir katkısı ve yönlendirmesi olacağını düşünüyorum. Sokak lezzetleri hepimizin hayatında var olan, hiçbirimizin yemeden geçmediği ve birçok alanda da hayatımızda olan lezzetler. Bunların bilinmesi büyük bir değer. Biz de bu anlamda bir katkıda bulunabildiysek ne ala." ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de düzenledikleri festivalde, iletişim, güzel sanatlar ve turizm fakültesi öğrencilerinin kültürel dünyasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Zengin yemek kültürünün önemli bir parçası olan sokak lezzetlerine dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Kent, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Sokak Lezzetleri Film Festivali Jüri Başkanı ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahit İlhan da festivalin önemine vurgu yaparak, çok zor seçimler yaptıklarını ve çok güzel eserlerin kendilerine geldiğini bildirdi.

Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl de kültürün unutulmaması için mutfağın çok önemli olduğunu belirterek, "Mutfak kültürünü kaybeden toplumlar her şeyini kaybeder. Mutfak, kültür ve özellikle sokak lezzetleri bu kadar önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından, belgesel kategorisinde Sümeyye Çamcı'nın "Seyyar" isimli eseri, 1 dakikada anlat kategorisinde ise Dimaze Duruk'un "Gevrek" isimli eseri birincilik ödülüne layık görüldü.

Öğrencilere ödülleri, katılımcılar tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

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