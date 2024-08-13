Sokak sokak herkese 'Babamı gördünüz mü?' diye soruyor - Son Dakika
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Sokak sokak herkese 'Babamı gördünüz mü?' diye soruyor

Adana'da 24 gün önce kaybolan alzheimer hastası babasını sokak sokak arayan kadın, bastırdığı el ilanlarıyla her gördüğü kişiye 'Babamı gördünüz mü?' diyerek soruyor. Babasının hayatından endişe eden kadın, 'Öldüyse de bir mezarı olsun' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

13.08.2024 23:49
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Sokak sokak herkese 'Babamı gördünüz mü?' diye soruyor

24 gündür kayıp olan alzheimer hastası babasını her yerde arıyor

El ilanı bastırıp herkese babasını sordu

Seycan Aşık:

"Eğer babam öldüyse mezarı olsun"

ADANA - Adana'da 24 gün önce kaybolan alzheimer hastası babasını sokak sokak arayan kadın, bastırdığı el ilanlarıyla her gördüğü kişiye 'Babamı gördünüz mü?' diyerek soruyor. Babasının hayatından endişe eden kadın, "Öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Celal Güner (70), 20 Temmuz Cumartesi günü ablası Elif Tüylü'nün yanına gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra abla Tüylü, kardeşinin eşi Sevgi'yi arayarak, 'babam halen gelmedi' dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan Sevgi Güner, çocuklarına haber edip eşini aramaya çıktı.

24 gündür kayıp

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Güner ailesi, babalarını bir türlü bulamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler de mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, alzheimer hastası Celal Güner'i aramaya başladı. 24 gündür babalarını bulamayan aile, adeta çalmadık kapı bırakmadı.

'Babamı gördünüz mü'

Dün de el ilanı bastıran Celal Güner'in kızı Seycan Aşık, İnönü Parkı ve Çakmak Caddesi gibi yoğun yerlerde her gördüğü kişiye 'Babamı gördünüz mü?' diyerek sordu. Babasından bir iz arayan kadın, babasının fotoğrafını da insanların görebileceği noktalara yapıştırdı.

"Babamı bulmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seycan Aşık, 20 Temmuz'dan bu yana babasını aradığını söyledi. Aşık, "Benim babamın hiçbir mal varlığı yok, mülkü yok, emekli maaşı yok. Ben babamı canım, ciğerim olduğu için arıyorum. Babam benim her şeyim. Babamı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa, bana versin. Eğer öldüyse bir mezarı olsun" ifadelerini kullandı.

"Eğer öldüyse mezarı olsun"

Babasını çok özlediğini anlatan Aşık, daha sonra şunları söyledi:

"Ben şeker hastasıyım. 22 gün önce hastane bana yatış verdi ama yatmadım. Babamı arıyorum, onun el ilanlarını kendim çıkarıp her yere asıyorum. Eğer öldüyse de bir mezarı olsun başında bir dua edeyim. Kuran-ı Kerim okuyayım. Babam bunu hak ediyor. Babamı gören beni arasın."

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak sokak herkese 'Babamı gördünüz mü?' diye soruyor - Son Dakika

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