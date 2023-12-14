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Sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla başından vurup, ağır yaraladı (3) - Son Dakika
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Sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla başından vurup, ağır yaraladı (3)

NURSENA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİAnkara'nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Şahin (36) tarafından başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan (25), yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla başından vurup, ağır yaraladı (3)
14.12.2023 - 07:01,
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NURSENA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Şahin (36) tarafından başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan (25), yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla başından vurup, ağır yaraladı (3) - Son Dakika
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