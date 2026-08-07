Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Gece saatlerinde eşiyle sokakta içerik üreten ve video çeken bir kadın, çevrede devriye görevini yürüten sivil polisin dikkatini çekti. Yanındaki kişiyi kadını rahatsız eden veya şüpheli bir durum içerisinde olan biri sanan sivil polisler, vakit kaybetmeden durumu kontrol etmek için çiftin yanına yanaştı.

"ABİM BİR SIKINTI MI VAR?"

Ortamı emniyete almak için yaklaşan sivil polisin "Abim, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine duruma müdahale eden koca, "Karım benim" yanıtını vererek yanlış anlaşılmayı anında düzeltti.

"YANLIŞ ANLAMA MEMURUM"

Eşlerin birlikte huzurla video çektiğini anlayan sivil polis memuru ise nazik ve duyarlı yaklaşımını bozmayarak, "Yanlış anlama memurum, öyle görünce sorayım dedim" diyerek olay yerinden ayrıldı. Kadının bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.