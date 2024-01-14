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Söke'de kayıp olan Şerafettin Akalın'ın cesedi bulundu - Son Dakika
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Söke'de kayıp olan Şerafettin Akalın'ın cesedi bulundu

AYDIN'ın Söke ilçesinde 1 aydır kayıp olan Şerafettin Akalın'ın (40) cansız bedeni, Söke-Kuşadası yolu üzerinde bulunan Granta Mezarlığı'nın yanındaki boş arazide çuval içerisinde bulundu. Akalın'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.01.2024 - 22:02,
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AYDIN'ın Söke ilçesinde 1 aydır kayıp olan Şerafettin Akalın'ın (40) cansız bedeni, Söke- Kuşadası yolu üzerinde bulunan Granta Mezarlığı'nın yanındaki boş arazide çuval içerisinde bulundu.

Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), iddiaya göre 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha geriye dönmedi. Akalın'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ve jandarma, 1 aydır Akalın'ın izine rastlayamadı. Bugün saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çuval içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi. Akalın'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Söke\'de kayıp olan Şerafettin Akalın\'ın cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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