Solingen'de kundaklanan aile için cenaze töreni düzenlendi

- Solingen kurbanları için cenaze töreni düzenlendi
SOLINGEN - Almanya'nın Solingen kentinde kundaklama sonucu hayatını kaybeden Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik aile için cenaze töreni düzenlendi.
Almanya'nın Solingen kentinde 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik aile için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve çevre sakinleri katıldı.
Bulgaristan'da toprağa verilecekler
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Solingen Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, aile yakınları tabutlara sarılarak ağladı. DİTİB Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu aracılığıyla Düsseldorf havaalanından İstanbul'a gönderilecek olan cenazeler, daha sonra Bulgaristan'a götürülerek defin işlemi gerçekleştirilecek.
Almanya'nın Solingen kentinde bulunan 4 katlı bina 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece kundaklanmıştı. Çıkan yangında aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet ile kızları Gizem ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı. Kundaklanan bina tamamıyla yanarak kullanılmaz hale gelmişti.
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