Solingen'de Türk ailenin evini kundaklayan zanlının kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Solingen'de Türk ailenin evini kundaklayan zanlının kimliği tespit edildi

Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan şüphelinin kimliği tespit edildi. Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu belirtildi.

10.04.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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- Solingen'de Türk ailenin evini kundaklayan zanlının kimliği tespit edildi

Zanlının kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu ortaya çıktı

SOLINGEN - Wuppertal Savcılığı, Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan şüpheli Daniel S. olduğunu açıklayarak, zanlının kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu aktarıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan şüphelinin kimliği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, eldeki delillerin kundaklamanın failinin şu anda kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan 39 yaşındaki Daniel S. olduğu aktarıldı.

Şüpheli Daniel S.'nin kundaklama sonrası uyuşturucu madde temini ile ilgili olarak tartıştığı 44 yaşındaki bir kişiye pala ile saldırarak ağır yaraladığı belirtilerek, öldürmeye teşebbüs ile tehlikeli yaralama suçlarından tutuklandığı ifade edildi. Daniel S.'nin, evinde yapılan arama ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonrasında kundaklama şüphelisi olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Savcı Heribert Kaune-Gebhardt, "Bu kayıtların değerlendirilmesi genel olarak bu kişinin kundaklamanın faili olması gerektiğini ortaya koydu" dedi.

Eskiden kundakladığı binanın yakınında yaşıyormuş

Kaune-Gebhardt, sanığın 2000 yılından 2022 yılı başında kadar kundakladığı apartmanın arkasındaki binada yaşadığını belirterek, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesi üzerine buradaki ikametini kaybettiğini dile getirdi.

Kundaklamanın ırkçılıkla bağlantısı bulunamadı

Kaune-Gebhardt, Daniel S.'nin zimmete para geçirme ve düşük değerli eşyaların çalınması gibi suçlardan sabıkasının olduğunu açıklarken, kundaklamanın "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" herhangi bir delile rastlamadıklarını söyledi.

Kaune-Gebhardt, görgü tanıklarının Daniel S.'nin pala ile bir kişiyi yaraladığı ikinci olayda Nazi selamı verdiğini dile getirdiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Almanya'nın Solingen kentinde bulunan 4 katlı bina, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece kundaklanmıştı. Çıkan yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı. Kundaklanan bina ise tamamıyla yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Solingen, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solingen'de Türk ailenin evini kundaklayan zanlının kimliği tespit edildi - Son Dakika

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