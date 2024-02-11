Solotürk Ekibi, Erzincan\'ın Kurtuluşu İçin Gösteri Yaptı

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"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi, Erzincan'ın işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 13 Şubat günü yapacağı gösteri öncesi Erzincan'da deneme uçuşu yaptı.

Erzincan semalarında gerçekleştirilen deneme uçuşunda Solotürk pilotonun akrobatik uçuşu izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Erzincan'ın işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıldönümü? etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi, 13 Şubat 2024 günü saat 1230 da gösteri uçuşu yapacak. Yapılacak gösteri öncesinde Solotürk ekibi tarafından gerçekleştirilen uçuşu ilgiyle izlendi.(DHA)