SOLOTÜRK'ten KKTC'de Gösteri Uçuşu - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten KKTC'de Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, KKTC kuruluş yıl dönümünde Girne'de gösteri uçuşu yapacak.

11.11.2024 13:49
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yapacak.

???????SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Atatürk Anıtı çevresinde yapılacak gösteri uçuşu öncesinde yarın yerel saatle 13.00'te "çevre tanıma uçuşu", çarşamba saat 15.30'te ise prova uçuşu gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK, 15 Kasım Cuma saat 15.30'da ise gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA

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