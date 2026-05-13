Soma'daki maden faciasının 12. yılında anma yürüyüşü

MADEN ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için anma yürüyüşü düzenlendi. Soma Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Beşyol Kavşağı'ndaki madenci heykeli anıtı önünde sona erdi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, madenci aileleri ve vatandaşlar katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma programında yaptığı konuşmada, Soma faciasının unutulmayacağını belirterek, "Haksız yere tutuklu bulunan avukatları, siyasetçileri, aktivistleri ve gazetecileri serbest bırakacağız. Nerede haksız ve hukuksuz bir dava varsa yeniden görülmesini sağlayacağız. En başta Soma ve 301 madencinin davası olmak üzere, alın terinin karşılığını vermek, anaların gözyaşını dindirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

'BUNUN PEŞİNDEYİZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ne fedakarlıksa o fedakarlık. İçeride yatan arkadaşlarımız var. 12 metrekarede dimdik duruyorlar, dimdik. Tehdit ediliyoruz, saldırıya uğruyoruz, haysiyet suikastlarıyla ve her türlü kumpasla muhatabız. Niye? Yürüdüğümüz iktidar yolundan ki o yol ne şahsımın ne partimin iktidarıdır. Yürüdüğümüz yol, Türkiye'deki bütün emekçilerin, emeklilerin, mazlumların, mağdurların ve gözyaşı döken annelerin iktidarının yoludur. Değişecekse önce bu iktidar değişecek. Sonra yargının tutumu değişecek. Halkın iktidarını kurmak; halkın düşmanını uzaklaştırmakla, halkın yanında yer almakla, mağdurları ve mazlumları iktidara taşımakla olur. Bunun peşindeyiz."

'KARARLILIKLA, SABIRLA VE DİRENÇLE BİRLİKTEYİZ'

Madenlerde yaşanan iş kazalarına ve iş güvenliği sorunlarına da dikkati çeken Özel, "Onun için bir daha hiçbir madenci madenlerde 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye, dağın başındaki bir otelde 76 can diri diri yanmasın diye, biraz daha fazla para kazanmak uğruna atılan imzalarla toprağın altında canlar hayatını kaybetmesin diye, kimse, birileri daha çok kazansın diye bedavadan ölmesin diye, emek en yüce değer olsun, hakkını alsın diye, emekçi en yüce insan olsun, hak ettiği yerde dursun diye, Soma'da bir kez daha hep beraber kararlılıkla, sabırla ve dirençle birlikteyiz. Göreceksiniz, bir zamanlar verdiğimiz antları ve söylediklerimizin bir kısmını yerine getirdik. Ama göreceksiniz, daha sonraki anmalarda Soma'nın örneğin 14'üncü, 15'inci anmasında bu kürsüde elbette bizler olacağız, hepimiz yine olacağız. Ama bu kürsüde halkın iktidarının cumhurbaşkanları olacak, bakanları olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanları olacak. Bu kürsüler halkın ve onun seçtiklerinin olacak. Size söz veriyorum, biz kazanacağız, emek kazanacak, halk kazanacak. O güne kadar yasımızı tutarken, mücadelemizi yükseltelim. O güne kadar ilk günkü acımızla, ilk günkü direncimizle ve her zamanki enerjimizle bir ve birlikte olalım" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/SOMA, (Manisa),