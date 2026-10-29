Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyüşe geçen Soma madencileri güvenlik güçlerince durduruldu - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyüşe geçen Soma madencileri güvenlik güçlerince durduruldu

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Cumhuriyet Bayramı\'nda yürüyüşe geçen Soma madencileri güvenlik güçlerince durduruldu
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Cumhuriyet Bayramı\'nda yürüyüşe geçen Soma madencileri güvenlik güçlerince durduruldu
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Maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını isteyen İmbat Madencilik işçileri, Soma'da bugün İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yeniden yola çıktı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın açıklamasına göre, yağmur altında devam eden yürüyüş güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kesildi.

(ANKARA) -

 Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan işçilerin ücretleri ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle bugün tekrar yürüyüşe geçtiğini, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durdurulduğunu bildirdi. 

YAĞMURA RAĞMEN VAZGEÇMEDİLER

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan madencilerin bugün yeniden yürüyüşe geçtiği, yağmura rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen işçilerin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK YOLA ÇIKTILAR

"Yürüyüş öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan maden emekçileri, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Üyelerimiz, Cumhuriyetin değerlerine bağlılıklarını ve hak arama mücadelelerindeki haklılıklarını dile getirdi. Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz, Soma'da bulunan şubelerimiz başkanları, şube yöneticileri, Marmara şubemiz başkanı ve yöneticileri, yürüyüş kolunun başında madencilerimizle birlikte kararlılık mesajı verdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, emeğin karşılığının eksiksiz alınmasını sağlamak için dirençli irademizi sürdüreceğiz. Madencilerin taleplerinin karşılanması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Bayramıİmbat Madencilik29 EkimEkonomiGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    yürüyüş yaparken beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyleseler kimse dokunmazdı 2 1 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    cahil. imbat madencilik özel bir şirket, yani sol görüşlü, devletle alakası yok, alacaklarını alamayan işçiler cumhuriyetimizin kutlama yıldönümünde eylem değil Sevinç olması gerekiyor, eylemi yarın yap bir gün yap, madem ocağı sınırları içinde yap, yürüyüş yapıp milletin güvenliğini düzeni bozmaya çalışırsan devlet buna dur der, senin amacın hükümeti itibarsızlaştırma mesajı, yani hainlik Başka açıklaması yok. hadi oradan derler.. zırto... 0 0
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