Soma Devlet Hastanesi\'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başlatıldı

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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma Devlet Hastanesi'nin 2017 yılından bu yana yapılmayan kanalizasyon hattı bağlantısı için çalışmalara başladı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, çalışma alanında yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere Büyükşehir çalışanlarına ve MASKİ çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılından bu yana kanalizasyon atıksuları Bakırçay Deresi'ne dökülen Soma Devlet Hastanesi'nin kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Söz konusu çalışmalar ile ilgili teknik bilgiler veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Jeoloji Mühendisi Eray Kantaner, "2017 yılında yapımı tamamlanarak faaliyete alınan Soma Devlet Hastanesinin Bakırçay Deresine deşarjı yapılan kanalizasyon atıkları, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 500 metrelik hat döşeme çalışmasıyla atıksu arıtma tesisine taşınacak" dedi.

"Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum"

Soma Devlet Hastanesi'nin kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Soma Devlet Hastanesi 2017 tarihinde hizmete açılmıştı ve hizmete açıldığı günden bu yana hastanenin kanalizasyon atıkları maalesef Bakırçay'a deşarj oluyordu. Bu nedenle vatandaşlarımız geçtiğimiz yıllarda şikayetlerini hem devlet hastanesine hem de Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca iletmiş olmasına rağmen bugüne kadar çözüm bulunamamıştı. Ancak bugün MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla nihayet kanalizasyon atıklarının Bakırçay'a değil de arıtma tesisine deşarj edilmesi için hat döşeme çalışmaları başlamış oldu. Bu nedenle Soma Belediye Başkanı olarak Somalı vatandaşlarım ve hemşerilerim adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere büyükşehir çalışanlarına ve MASKİ çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Artık hastanemizin kanalizasyon atıkları tarımsal sulama amacıyla kullanılan Bakırçay'a değil MASKİ'nin Atıksu Arıtma Tesisi'ne deşarj edilecek. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.