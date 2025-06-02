Somali Büyükelçisi'nden Türk Kızılay'a Kurban Vekaleti - Son Dakika
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Somali Büyükelçisi'nden Türk Kızılay'a Kurban Vekaleti

Somali Büyükelçisi\'nden Türk Kızılay\'a Kurban Vekaleti
02.06.2025 11:52
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Büyükelçi Mohamed, Türk Kızılay'a vekalet vererek 200 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre kurum, Kurban Bayramı kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de verdiği vekaletle Türk Kızılay'ın Somali'de 17 binden fazla hisse keserek 200 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediği yardım seferberliğine katıldı.

Vekalet işlemini Türk Kızılay'ın kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştiren Mohamed'e, bağış sertifikası Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından takdim edildi.

Büyükelçi Mohamed'in vekalet verdiği kurban hissesi, Somali'de kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bu faaliyet büyük bir ihtiyacı karşılayan önemli bir çalışmadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Mohamed, Somali halkı adına Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Mohamed, şunları kaydetti:

"Özellikle aşevi projesi, bu çalışmaların başında gelmektedir. Bu projeden binlerce insan faydalanmaktadır. Yararlananlar arasında hastalar, engelliler, yetimhanelerde kalan çocuklar ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda yaşayanlar yer almaktadır. Bu faaliyet uzun süredir devam eden ve büyük bir ihtiyacı karşılayan önemli bir çalışmadır. Bunun yanı sıra eğitim alanında da önemli katkılarınız bulunmaktadır. Somali Kızılayı ile işbirliği içinde ilk yardım eğitimleri verilmekte, ayrıca cezaevlerinde bulunan kadın mahkumlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Büyükelçisi'nden Türk Kızılay'a Kurban Vekaleti - Son Dakika

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