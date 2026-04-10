Somali'de Enerjide Yeni Dönem: Çağrı Bey İlk Derin Deniz Sondajını Gerçekleştirecek - Son Dakika
Somali'de Enerjide Yeni Dönem: Çağrı Bey İlk Derin Deniz Sondajını Gerçekleştirecek

10.04.2026 21:36
Türkiye'den Bakan Bayraktar başkanlığındaki heyet, Somali'de Çağrı Bey gemisi için karşılama törenine katıldı ve Curad-1 kuyusu ile enerjide yeni bir dönem açılacağını duyurdu.

Türkiye'den Bakan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın yer aldığı bir heyet, Çağrı Bey gemisinin Somali'ye ulaşması nedeniyle ülkeye gitti. Heyet, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşme yaptı ve ardından Mogadişu Limanı'nda demirleyen Çağrı Bey gemisini ziyaret etti. Gemide operasyon hakkında brifing alan Bakan Bayraktar, personele başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel gösterilerle başlayan karşılama töreni düzenlendi. Törende Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Başbakan Hamza Abdi Barre ve Petrol Bakanı Dahir Shire Mohamed konuşma yaptı. Bakan Bayraktar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'nin birlik ve bütünlüğüne verdiği önemi vurgulayarak, Oruç Reis gemisinin önceki sismik çalışmalarından bahsetti ve Curad-1 kuyusunun Somali'de enerjide yeni bir dönem açacağını belirtti.

Bayraktar, Çağrı Bey'in Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştireceğini açıkladı. Curad-1 kuyusunun karaya 370 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 3 bin 500 metrelik su derinliğinde olduğunu, deniz tabanından itibaren 4 bin metrelik sondaj planlandığını, toplamda 7 bin 500 metre derinliğe ulaşarak dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacağını ifade etti. Operasyonun iklim şartlarına bağlı olarak 6-9 ay sürmesi planlanıyor ve destek gemileri eşlik edecek.

Bakan Bayraktar, Türkiye-Somali ilişkilerinin 2011'den bu yana ivme kazandığını ve bu projenin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladı. Konuşmasının başlangıç ve kapanışını Somalice yaparak Somalilerden alkış aldı. Projenin hayırlı bir keşifle sonuçlanması umuduyla sözlerini tamamladı.

Dış Politika, Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Somali, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Enerjide Yeni Dönem: Çağrı Bey İlk Derin Deniz Sondajını Gerçekleştirecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Somali'de Enerjide Yeni Dönem: Çağrı Bey İlk Derin Deniz Sondajını Gerçekleştirecek - Son Dakika
Advertisement
