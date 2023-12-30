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Somali'de Şiddetli Yağışlar Mart Ayının Sonuna Kadar Devam Edecek - Son Dakika
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Somali'de Şiddetli Yağışlar Mart Ayının Sonuna Kadar Devam Edecek

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'de sellere neden olan şiddetli yağışların mart ayının sonuna kadar devam edeceği uyarısı yaptı. IGAD Kenya Ofisinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının Somali'yi etkileyebileceği belirtildi. Şiddetli yağışların Tanzanya, Burundi, Kenya, Uganda ve Etiyopya'yı da etkileyebileceği kaydedilen açıklamada, Afrika Boynuzu'nda ekim ila aralık aylarındaki kısa yağmur sezonundan sonraki dönemin genellikle kurak geçtiği ancak iklim değişikliğinin hava durumunu değiştirdiğine dikkati çekildi. Somali, Kenya, Burundi, Etiyopya, Ruanda, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya ve Uganda'da kasım ortasında başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afetler nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Somali\'de Şiddetli Yağışlar Mart Ayının Sonuna Kadar Devam Edecek
30.12.2023 - 13:53,
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Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'de sellere neden olan şiddetli yağışların mart ayının sonuna kadar devam edeceği uyarısı yaptı.

IGAD Kenya Ofisinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının Somali'yi etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, Somali'de şiddetli yağışların Mart 2024 sonuna kadar devam edeceği uyarısı yapıldı.

Şiddetli yağışların Tanzanya, Burundi, Kenya, Uganda ve Etiyopya'yı da etkileyebileceği kaydedilen açıklamada, Afrika Boynuzu'nda ekim ila aralık aylarındaki kısa yağmur sezonundan sonraki dönemin genellikle kurak geçtiği ancak iklim değişikliğinin hava durumunu değiştirdiğine dikkati çekildi.

Somali, Kenya, Burundi, Etiyopya, Ruanda, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya ve Uganda'da kasım ortasında başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afetler nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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