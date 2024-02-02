Somali\'de Tek Kullanımlık Plastik Poşetlerin Kullanımı Yasaklandı

Güncel

Somali'de tek kullanımlık plastik poşetin kullanımı, üretimi, dağıtımı, ihraç ve ithal edilmesinin hazirandan itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Haziran 2024'ten itibaren tek kullanımlık poşetlerin üretimi, dağıtımı, ticareti, kullanımı, ihraç ve ithal edilmesi tamamen yasaklandı." ifadesine yer verildi.

Girişimcilere ve şirketlere, plastik poşetin yerine çevreye zarar vermeyecek alternatif ürün bulma çağrısı yapılan açıklamada, bu noktada hükümetin de destekte bulunacağı kaydedildi.

Daha önce de Kenya, Ruanda ve Kabo Verde gibi Afrika ülkelerinde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı.