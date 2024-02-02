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Somali'de Tek Kullanımlık Plastik Poşetlerin Kullanımı Yasaklandı

Somali\'de Tek Kullanımlık Plastik Poşetlerin Kullanımı Yasaklandı

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hazirandan itibaren tek kullanımlık plastik poşetlerin üretimi, dağıtımı, ticareti, kullanımı, ihraç ve ithal edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla alınan bu tedbirin girişimcilere ve şirketlere çevreye zarar vermeyen alternatif ürünler bulma çağrısıyla destekleneceği belirtildi. Daha önce de Kenya, Ruanda ve Kabo Verde gibi diğer Afrika ülkelerinde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı.

02.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:57
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Somali'de tek kullanımlık plastik poşetin kullanımı, üretimi, dağıtımı, ihraç ve ithal edilmesinin hazirandan itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Haziran 2024'ten itibaren tek kullanımlık poşetlerin üretimi, dağıtımı, ticareti, kullanımı, ihraç ve ithal edilmesi tamamen yasaklandı." ifadesine yer verildi.

Girişimcilere ve şirketlere, plastik poşetin yerine çevreye zarar vermeyecek alternatif ürün bulma çağrısı yapılan açıklamada, bu noktada hükümetin de destekte bulunacağı kaydedildi.

Daha önce de Kenya, Ruanda ve Kabo Verde gibi Afrika ülkelerinde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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İklim Değişikliği, Somali, Kenya, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

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