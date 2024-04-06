Somali\'deki Saldırıda Hayatını Kaybeden Yardım Çalışanının Cenazesi Kayseri\'de Defnedildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitiren Verenel Derneğinin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük'ün cenazesi (46), Kayseri'de defnedildi.
Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yörük'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Yörük'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yörük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün yol kenarına döşenen patlayıcının, insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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