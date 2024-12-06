Somer Sivrioğlu\'na Restoranındaki İstinat Duvarı Çökmesi Nedeniyle Hapis Cezası

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Ayşe GÜREL/-BEŞİKTAŞ'ta 2022 yılında ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu yabancı uyruklu 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili görülen davada Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de meydana gelen olayda, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çökmüştü. Olayda Ürdünlü eski diplomat Ahmad Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmiş, Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ise yaralanmıştı. Olay ilgili şef Somer Sivrioğlu ile birlikte 7 kişinin yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gülay Kula ve taraf avukatları katıldı.

SOMER ŞEF'E 5 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Tüm delillerin toplandığına ve tarafların dinlendiğine kanaat getiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.