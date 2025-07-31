Son Gün: Eski Ehliyet Yenileme Yoğunluğu - Son Dakika
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Son Gün: Eski Ehliyet Yenileme Yoğunluğu

Son Gün: Eski Ehliyet Yenileme Yoğunluğu
31.07.2025 15:33
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün yoğunluğu yaşanıyor, ücret 7 bin 438 lira çıkacak.

ESKİ tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için bugün son gün. Yeni tip ehliyet talebinde bulunan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Yeni tip ehliyet almak için sırada bekleyenlerin ödeyeceği miktar bugün 15 lirayken, ücret 1 Ağustos 2025 itibariyle 7 bin 438 liraya çıkıyor. Randevusunu erken alanlar işlemlerini sorun yaşamadan hallederken, bazı vatandaşlar sistemden randevu alamadığını belirtti. Veysel Yıldız, "Sistem açılırsa, randevu alırım. Bugün randevu alamazsam ödeyeceğim miktar 7 bin 438 lira olacak. Bunu da ödemek istemiyoruz" diye konuştu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin mesai bitiminde sona erecek olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa yol açtı. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce 3 kez uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini aksatmadan tamamlayabilmesi için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatmalar yapmasına rağmen son gün sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcadı. Yeni tip ehliyet almak için bugün mesai bitimine kadar 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya yükselecek.

'SON GÜNE KALINCA ELİMİZ AYAĞIMIZ BİRBİRİNE KARIŞTI'

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için Nüfüs Müdürlüğü'ne gelen Veysel Yıldız, "Çok yoğundum. İşlerim vardı. Bir de tatilden yeni geldim. Tekrar uzatacaklarını biliyordum ama böyle birşeyle karşılaşmadık. Şimdi son güne kalınca elimiz ayağımız birbirine karıştı. Randevu düşecek mi diye sistemden çıkamıyorum. Onun mücadelesini veriyoruz. Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1'ine veriyor. Böyle bir aksilik olamaz. Bundan dolayı şu an kapının önünde saatlerce beklemeye çalışıyorum. Sistem açılırsa randevu alırım. Bugün randevu alamazsam ödeyeceğim miktar 7 bin 438 lira olacak. Bunu da ödemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'7 BİN 438 LİRA ÖDEMEMEK İÇİN SON GÜNDE İŞLEMLERİ HALLETTİM'

Şişli Nüfus müdürlüğüne ehliyetini yenilemek için gelen Binnaz Bostancı "Ehliyeti yenilemek için geldim. Son günde biraz yoğunluk var. Bugün son, yarın yeni dönem başlıyor. Ücretler harçlar artıyor. Benim de aile hekiminden kaynaklı sağlık raporum gecikti. Sona kaldım neyse ki bitirdim. 7 bin 438 lira ödememek için bugün son günde işlemleri hallettim, mutluyum. Yeni ehliyetim gelecek. Ehliyetim 10 güne gelir diye biliyorum" dedi.

'RANDEVUMU ERKENDEN ALDIM'

Önceden randevu aldığını söyleyen Afrin Mehmet Taş ise, "Pazartesi günü randevu sistemi üzerinden randevumu aldım. Salı günü pek boşluk yoktu. O yüzden erkenden perşembeye kaydettim. 20 dakika önce gelip sıramı alıp bekledim. Bir sorun yaşamadım. Hızlı bir şekilde işim hal oldu. Şu an içeriye randevu alamadığı için sorun yaşayan insanlar var. Galiba onlar da geç gelmiş. 7 bin 438 lira olduğunu buraya geldiğimde öğrendim. Hiç böyle birşey olduğunu bilmiyordum. Şu anda içim rahatladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Gün: Eski Ehliyet Yenileme Yoğunluğu - Son Dakika

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