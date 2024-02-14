Sorgun Gençlik Derneği, yabancı gençlerle Kaymakamı ziyaret etti

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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, İtalya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen gençlerle, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ve bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına olumlu katkıları olacağını söyledi.

SORGED Başkanı Halil Uğuz da yaptığı açıklamada, SORGED koordinatörlüğünde, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen "Sağlıklı yaşam için spor" projesi kapsamında yabancı uyruklu gençlerin ilçeye geldiğini belirtti.

Uğuz, proje ortaklarından İtalya, Makedonya ve Ürdün'den gelen gençlerin 40 gün Sorgun'da kalacağını ve çeşitli etkinliklerde bulunacağını ifade etti.