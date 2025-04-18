Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de yaşayan mağdur Y.A. (34), 20 Şubat'ta polise başvurarak, sosyal medyada tanıştığı bir yabancı uyruklunun Türkiye'ye gönderdiği, içinde değerli eşyalar bulunan kargoyu teslim almaya yardımcı olması bahanesiyle kandırıldığını söyledi.

Y.A, şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı tarihlerde toplam 283 bin lirayı çeşitli banka hesaplarına aktardığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 14 Nisan'da, olaya karıştığı belirlenen şüpheli S.G. (21) yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.