Sosyal Medya Dolandırıcılığına 3 Tutuklama - Son Dakika
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Sosyal Medya Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

Sosyal Medya Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

Polis, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Oto yıkamacı oldukları belirlenen şüphelilerin, sahte kargo belgesi ile dolandırıcılık yaparak 430 kişinin mağdur olmasına neden oldukları ortaya çıktı.

03.02.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
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SOSYAL medyaya verdikleri satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen, 1'i kadın 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Oto yıkamacı oldukları tespit edilen şüphelilerin ucuz elektronik eşya ilanı verdikleri, sahte kargo sevk belgelerini mağdurlara göndererek paraları kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Tutuklanan 3 şüphelinin 430 dolandırıcılık olayının failleri olduğu da belirlendi.

İnternetten alışveriş yaptıkları sırada dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar, Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin oto yıkamacılıgı yaptığı ve Küçükçekmece'de bulunan oto yıkama dükkanını ofise çevirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAPORA İSTEYİP SAHTE SEVK BELGESİ GÖNDERDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından ve internette satış yapan sitelere ucuz elektronik eşya ilanı vererek, mağdurları tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Şüphelilerin ürünleri satın almak isteyen müşterilerden önce kapora aldığı, daha sonra sahte kargo sevk belgeleri göndererek paranın geri kalan kısmının da hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

430 DOLANDIRICILIK OLAYININ FAİLİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden oto yıkamacılıgı yapan B.A.'nın (38) poliste daha önceden 12 suç kaydı bulunduğu ayrıca 'Başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma', 'Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 8 adet araması olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte 6 adet cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler B.A., A.A.(27) ve A.A.(39) adliyeye sevk edildi. Benzer şekilde 430 olayın failleri olduğu iddia edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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