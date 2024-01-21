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Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonda 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonda 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan ve lüks villada parti düzenleyen şüphelilerin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, tutuklanan bir şüpheli dışındakiler adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonda 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu
21.01.2024 - 14:20,  Güncelleme: 14:22
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SOSYAL medyada "Fergio House" adını kullandıkları hesaplarından müstehcen paylaşımlar ve kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyenlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Aralık ayında İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada "Fergio House" ismini verdikleri hesaptan müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden Büyükçekmece'de müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 19 şüpheliden F.G. isimli şüpheli tutuklanmış, diğer 18 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

85 MİLYON LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılıkça yürütülen soruşturmanın devamında şüphelilerden F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45)'nin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı verildi. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonda 85 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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