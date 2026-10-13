Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

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Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 5 ilde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı. Bir kişinin sosyal medya ilanıyla 500 bin lira dolandırıldığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kırşehir merkezli 5 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

500 BİN LİRA DOLANDIRILINCA ŞİKAYET ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kişinin sosyal medya üzerinden yayımlanan "yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla 500 bin lira dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda Kırşehir, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.A, İ.Ş, B.O, C.Ç, E.M, Ş.A, E.Y, B.Ş, N.Z, M.K, S.T. ve A.H.C. yakalandı.

Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

1,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Paravan şirketlere ve şüphelilere ait MASAK'tan temin edilen veriler doğrultusunda yapılan mali analizlerde, 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kaynak: AA
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